Cina tra i Paesi più sicuri del mondo

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - La Cina è una delle nazioni più sicure del mondo, stando a un rapporto lavorativo della Suprema Corte del Popolo reso pubblico quest'oggi.

Il numero di otto tipologie dei maggiori casi criminali, quali l'omicidio, lo stupro e il rapimento, è rimasto a un livello basso, e la proporzione di tali controversie nel totale dei casi criminali è diminuita costantemente, stando a quanto si legge nel documento presentato alla sessione in corso della legislatura nazionale per la deliberazione.

Nel 2021, i tribunali del popolo a vari livelli hanno concluso oltre 1,25 milioni di casi penali di prima istanza e condannato circa 1,72 milioni di criminali, in base a quanto emerge dal rapporto. (XINHUA)