Cina: sviluppo digitale aiuta inclusione disabilità

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - Zhao Chen, delegato per la gioventù dell'Unicef, non è potuto tornare a Pechino quest'inverno a causa della pandemia di Covid-19, ma ha prestato molta attenzione allo sviluppo dell'inclusione delle persone con disabilità in Cina, che è stato ulteriormente stimolato dai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Attualmente impegnato in un percorso di istruzione superiore negli Stati Uniti, Zhao ha completato la scuola elementare e secondaria a Pechino. Il giovane è ipovedente, ha perso buona parte della vista all'età di 10 anni a causa di un distacco della retina e di altri disturbi.

Secondo Zhao, finché le persone con disabilità sono in grado di utilizzare software di lettura dello schermo e altri dispositivi di assistenza, possono acquisire conoscenze proprio come lui nelle scuole normali.

"Le Paralimpiadi aiutano a promuovere l'inclusione, permettendo a un gran numero di persone di comprendere coloro che hanno delle disabilità", ha dichiarato Zhao a Xinhua durante un'intervista telefonica.

"Ho passato un periodo difficile dopo aver perso la vista, all'età di 10 anni. Grazie ai miei genitori e allo psicologo, sono stato in grado di affrontare la vita con ottimismo", ha raccontato. (SEGUE)