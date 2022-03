Cina: sviluppo digitale aiuta inclusione disabilità

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - Zhao Chen, delegato per la gioventù dell'Unicef, non è potuto tornare a Pechino quest'inverno a causa della pandemia di Covid-19, ma ha prestato molta attenzione allo sviluppo dell'inclusione delle persone con disabilità in Cina, che è stato ulteriormente stimolato dai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Attualmente impegnato in un percorso di istruzione superiore negli Stati Uniti, Zhao ha completato la scuola elementare e secondaria a Pechino. Il giovane è ipovedente, ha perso buona parte della vista all'età di 10 anni a causa di un distacco della retina e di altri disturbi.

Secondo Zhao, finché le persone con disabilità sono in grado di utilizzare software di lettura dello schermo e altri dispositivi di assistenza, possono acquisire conoscenze proprio come lui nelle scuole normali.

"Le Paralimpiadi aiutano a promuovere l'inclusione, permettendo a un gran numero di persone di comprendere coloro che hanno delle disabilità", ha dichiarato Zhao a Xinhua durante un'intervista telefonica.

"Ho passato un periodo difficile dopo aver perso la vista, all'età di 10 anni. Grazie ai miei genitori e allo psicologo, sono stato in grado di affrontare la vita con ottimismo", ha raccontato.

Nel 2008, l'anno in cui Pechino ha ospitato le Olimpiadi e le Paralimpiadi estive, Zhao si è trasferito nella capitale cinese per frequentare una scuola elementare.

"I Giochi hanno accelerato la costruzione di strutture senza barriere nella città, rendendo più facile e sicuro per le persone con disabilità muoversi da sole", ha detto Zhao.

Ha ricordi vividi della sua vita alle scuole medie. Era abbastanza coinvolto in attività extracurricolari che includevano il coro della scuola, la stazione radio e il club di letteratura, dove ha fatto molte amicizie, scoperto nuovi hobby e recuperato la fiducia in sé stesso.

"È lo sviluppo della tecnologia digitale e delle piattaforme di rete in Cina che ha permesso alle persone con disabilità come me di accedere attivamente alle informazioni, piuttosto che scoprire passivamente il mondo attraverso i canali tradizionali di radio e televisione", ha precisato Zhao.

Nel Main Media Center per le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, uno schermo Led collegato a una piattaforma intelligente mostra ai visitatori come trovare i percorsi senza barriere nella sede. Strutture come rampe senza barriere, ascensori, servizi igienici, sedie e tavoli da pranzo offrono comodità alle persone con disabilità, e si prevede che vengano ulteriormente sviluppate per l'utilizzo pubblico dopo l'evento.

"Abbiamo bisogno di una società inclusiva, dove le esigenze delle persone con disabilità possano essere meglio comprese, e dove tutti possano avere uguale accesso alla vita sociale.

Questa è la mia aspirazione e anche il nostro obiettivo comune", ha dichiarato Zhao, che è stato nominato delegato per la gioventù nel 2021 dall'Unicef Cina.

"Ho assistito allo sviluppo della tecnologia digitale e al miglioramento dei diritti digitali per le persone con disabilità", ha aggiunto.

Nell'ottobre 2021, il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, la massima legislatura cinese, ha adottato una decisione sulla ratifica del trattato di Marrakesh per facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone cieche, ipovedenti o con altre disabilità visive.

Il trattato, che entrerà in vigore in Cina a maggio, dovrebbe rendere più facile per le persone con problemi di vista ottenere libri appositamente adattati.

"La realizzazione del trattato può aiutare ulteriormente i ciechi ad avere accesso ai libri con copyright elettronico, spartiti musicali e altre opere pubblicate, permettendoci di vivere appieno in questo mondo dinamico con maggiore facilità grazie all'aiuto dei software di lettura dello schermo", ha concluso Zhao. (XINHUA)