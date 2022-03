Cina: sviluppo digitale aiuta inclusione disabilità (3)

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - "Abbiamo bisogno di una società inclusiva, dove le esigenze delle persone con disabilità possano essere meglio comprese, e dove tutti possano avere uguale accesso alla vita sociale. Questa è la mia aspirazione e anche il nostro obiettivo comune", ha dichiarato Zhao, che è stato nominato delegato per la gioventù nel 2021 dall'Unicef Cina.

"Ho assistito allo sviluppo della tecnologia digitale e al miglioramento dei diritti digitali per le persone con disabilità", ha aggiunto.

Nell'ottobre 2021, il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, la massima legislatura cinese, ha adottato una decisione sulla ratifica del trattato di Marrakesh per facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone cieche, ipovedenti o con altre disabilità visive.

Il trattato, che entrerà in vigore in Cina a maggio, dovrebbe rendere più facile per le persone con problemi di vista ottenere libri appositamente adattati.

"La realizzazione del trattato può aiutare ulteriormente i ciechi ad avere accesso ai libri con copyright elettronico, spartiti musicali e altre opere pubblicate, permettendoci di vivere appieno in questo mondo dinamico con maggiore facilità grazie all'aiuto dei software di lettura dello schermo", ha concluso Zhao. (XINHUA)