Cina: sviluppo digitale aiuta inclusione disabilità (2)

Nel 2008, l'anno in cui Pechino ha ospitato le Olimpiadi e le Paralimpiadi estive, Zhao si è trasferito nella capitale cinese per frequentare una scuola elementare.

"I Giochi hanno accelerato la costruzione di strutture senza barriere nella città, rendendo più facile e sicuro per le persone con disabilità muoversi da sole", ha detto Zhao.

Ha ricordi vividi della sua vita alle scuole medie. Era abbastanza coinvolto in attività extracurricolari che includevano il coro della scuola, la stazione radio e il club di letteratura, dove ha fatto molte amicizie, scoperto nuovi hobby e recuperato la fiducia in sé stesso.

"È lo sviluppo della tecnologia digitale e delle piattaforme di rete in Cina che ha permesso alle persone con disabilità come me di accedere attivamente alle informazioni, piuttosto che scoprire passivamente il mondo attraverso i canali tradizionali di radio e televisione", ha precisato Zhao.

Nel Main Media Center per le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, uno schermo Led collegato a una piattaforma intelligente mostra ai visitatori come trovare i percorsi senza barriere nella sede. Strutture come rampe senza barriere, ascensori, servizi igienici, sedie e tavoli da pranzo offrono comodità alle persone con disabilità, e si prevede che vengano ulteriormente sviluppate per l'utilizzo pubblico dopo l'evento.

