Cina: sempre più donne nell'industria dei corrieri

(XINHUA) - TAIYUAN, 08 MAR - Ieri mattina, Fang Jing ha iniziato la sua giornata smistando i pacchi da consegnare.

Fang, un corriere donna che ha lavorato nel settore per un decennio nella provincia cinese settentrionale dello Shanxi, si è poi districata nel traffico cittadino per consegnare i pacchi sulle soglie d'ingresso delle case.

"All'inizio, mi sono sentita insicura e preoccupata di essere meno efficiente nel lavoro rispetto ai miei colleghi maschi", ha affermato Fang.

La maggior parte dei cinesi tende a soprannominare i corrieri 'ragazzi delle consegne', dal momento che i volti femminili si vedono di rado nel settore delle consegne espresse, che spesso comporta compiti fisici impegnativi.

Tuttavia, le donne dotate di genialità, pazienza e cura meticolosa stanno ottenendo dei buoni risultati in questo campo.

Grazie a un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, al miglioramento delle prestazioni sociali e alla crescente attenzione sociale all'uguaglianza di genere, un numero sempre maggiore di donne sta entrando nell'industria dei corrieri.

In un'importante azienda di consegne espresse nello Shanxi, circa il 40% degli oltre 13.000 dipendenti sono donne, che operano in diverse posizioni, tra cui lo smistamento e la consegna dei pacchi, la sicurezza della produzione e il servizio clienti.

Più di un quinto dei dipendenti dell'azienda nel reparto di consegna pacchi sono donne e la proporzione è ancora in aumento.

"In precedenza, la consegna dei pacchi era considerata un compito ad alta intensità di manodopera e poche donne si sarebbero iscritte per svolgere questi lavori in prima linea.

Oggi invece si uniscono sempre più persone del gentil sesso" ha spiegato Zhao Xiaolong, direttore generale del centro di gestione provinciale Zto Express dello Shanxi. (SEGUE)