Cina: sempre più donne nell'industria dei corrieri (2)

(XINHUA) - TAIYUAN, 08 MAR - L'industria cinese dei corrieri si sta spostando verso l'automazione e la meccanizzazione, alleggerendo così di molto il lavoro manuale. I macchinari caricano e scaricano scatole pesanti e smistano la maggior parte dei pacchi, garantendo un ambiente di lavoro più moderno e rilassante.

Il Paese sta continuamente rafforzando il settore dell'e-commerce, creando sempre più opportunità di lavoro sia per gli uomini che per le donne nell'industria dei corrieri.

Il crescente numero di donne addette alle consegne ha innescato l'aggiornamento delle strutture a misura di donna nelle compagnie di corrieri espressi.

Stanze per i neonati sono state allestite in una delle principali società dello Shanxi in questo settore, fornendo un ambiente migliore per le dipendenti madri che allattano. Vengono offerti inoltre orari di lavoro flessibili, servizi regolari di salute mentale e formazione ad hoc per le donne.

"Non solo nell'industria dei corrieri, credo in una migliore carriera futura per tutte le donne in tutti i settori", ha concluso Fang. (XINHUA)