Cina: primi dati da satellite di osservazione Terra

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - La Cina ha ricevuto il primo lotto di dati dal proprio satellite di osservazione della Terra lanciato in orbita di recente. È quanto reso noto oggi dagli scienziati responsabili del veicolo spaziale.

Il satellite L-SAR 01B è stato inviato nello spazio il 27 febbraio a bordo di un razzo Long March-4C.

Il cinese L-SAR 01 è composto da due satelliti dotati di radar ad apertura sintetica in banda L (Sar), ovvero il L-SAR 01A e il L-SAR 01B, il cui primo è stato inviato in orbita il 26 gennaio.

La stazione terrestre situata nel distretto Miyun di Pechino ha tracciato e ricevuto i dati in downlink dal L-SAR 01B per un totale di 16,55 gigabyte, secondo quanto comunicato dall'Aerospace Information Research Institute sotto la Chinese Academy of Sciences, responsabile della progettazione del radar e della ricezione dei dati del gruppo di satelliti.

'Sar' si riferisce a un sistema radar di immagini a microonde che emette onde elettromagnetiche verso la Terra e riceve gli echi. E' in grado di catturare immagini a microonde ad alta definizione della superficie terrestre.

I due satelliti avranno il compito di fornire dati a supporto delle risorse del territorio, della mappatura, della silvicoltura, della prevenzione dei disastri e dell'utilizzo per i soccorsi. (XINHUA)