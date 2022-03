Cina: nuove leggi su tariffe e tasse nel 2022

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - La Cina formulerà leggi in merito alle tariffe e ad altre tasse nel 2022, stando a un rapporto di lavoro presentato oggi alla legislatura nazionale del Paese per la revisione.

La mossa mira a ottimizzare il "sistema legale a supporto dello sviluppo dell'economia socialista di mercato", si legge nel documento del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo.

Dal rapporto emerge che per questo scopo il Paese prevede quest'anno anche di formulare leggi in merito a organizzazioni economiche collettive rurali, sull'energia, sui futures e sui derivati.

Il piano legislativo annuale della Cina include inoltre la revisione della Company Law, della Enterprise Bankruptcy Law, della Anti-Monopoly Law, della Railway Law, della Mineral Resources Law, della Animal Husbandry Law e della Agricultural Products Quality and Safety Law, stando al rapporto.

La nazione ha formulato la Stamp Tax Law, semplificando opportunamente la lista delle voci tassabili e tagliando le aliquote, un dato che, secondo il rapporto, significa che il Paese ha attualmente formulato leggi su 12 delle attuali 18 categorie fiscali. (XINHUA)