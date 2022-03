Cina: intensificata tutela giudiziaria dei Dpi

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - La Cina ha intensificato la protezione giudiziaria dei diritti di proprietà intellettuale (Dpi) per favorire lo sviluppo generale del Paese, secondo le relazioni di lavoro della Corte Suprema e della Procura Suprema del Paese.

Nel 2021, la Corte Suprema del Popolo ha lavorato con il ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali e altre autorità per rafforzare la protezione dei Dpi per l'industria delle sementi, secondo quanto dichiarato dalla Corte Suprema in una relazione di lavoro presentata oggi per la revisione alla sessione in corso della legislatura nazionale.

Al contempo, la Corte Suprema ha emesso un'interpretazione giurisprudenziale dei risarcimenti danni per le violazioni dei Dpi, e ha imposto dei risarcimenti ai trasgressori in 895 casi, secondo la relazione.

I tribunali cinesi a qualsiasi livello hanno chiuso 541.000 casi di prima istanza relativi ai Dpi nel 2021, compresi i casi riguardanti la comunicazione 5G, la biomedicina e la produzione di fascia alta, per proteggere e incoraggiare l'innovazione.

Sempre l'anno scorso, la Cina ha perseguito 14.000 persone per reati di violazione dei Dpi, segnando un aumento del 15,4% su base annua, secondo una relazione di lavoro della Procura Suprema del Popolo pubblicata oggi.

Dopo che la Procura Suprema ha istituito un ufficio per gli affari dei Dpi, 20 procure provinciali hanno rafforzato la protezione giudiziaria completa dei diritti di proprietà intellettuale integrando le funzioni di procura penale, civile e amministrativa, stando alla relazione. (XINHUA)