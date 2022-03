Cina: iniziato restauro Grotte di Xumishan

(XINHUA) - YINCHUAN, 08 MAR - Gli esperti di beni culturali hanno avviato un programma per gestire il problema dell'erosione dell'acqua nelle Grotte di Xumishan che risalgono a oltre 1.500 anni fa, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale.

Il complesso di Grotte di Xumishan, che ha iniziato ad essere costruito nel tardo periodo della dinastia Wei del Nord (386-534), è composto da 162 grotte e da oltre 1.000 statue, disseminate su otto colline che serpeggiano per circa due chilometri.

Tuttavia, a causa dell'erosione dell'acqua e dei rischi geologici collegati, la maggior parte delle grotte sono state chiuse.

Il programma di valorizzazione prevede la raccolta di dati storici e indagini ingegneristiche da portare a termine in un'area culturale chiave delle grotte nell'arco di due anni, al fine di elaborare dei piani di restauro per il loro recupero.

Situate sulla strada settentrionale del tratto orientale dell'antica Via della Seta, le Grotte di Xumishan sono tra i primi dieci complessi di grotte della Cina, e nel 2007 sono state inserite nell'elenco del World Monuments Fund come uno dei 100 siti architettonici e culturali più a rischio del mondo.

