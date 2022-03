Cina: il pensiero di Xi incoraggia svolta green

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - Quello dello sviluppo green è diventato un argomento di tendenza durante l'evento annuale delle 'Due sessioni', attualmente in corso, poiché la Cina sta portando avanti la transizione verde della sua economia su una scala senza precedenti.

Sabato, il presidente Xi Jinping ha affermato nel corso della sua partecipazione alla discussione congiunta insieme ai legislatori della regione autonoma della Mongolia Interna che il Paese dovrebbe compiere passi proattivi e prudenti per raggiungere il picco delle emissioni e la neutralità carbonica.

Quest'ultimo, il quale ricopre anche la carica di segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, ha poi proseguito: "alla luce della dotazione energetica della Cina, che è ricca di carbone e povera di petrolio e gas, dovremmo rafforzare il nostro pensiero sistemico e raggiungere gli obiettivi legati al carbonio un passo alla volta".

E un solido passo per affrontare il cambiamento climatico è avvenuto nel settembre 2020, quando la Cina ha annunciato il suo obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060.

Per conseguire tali obiettivi, il Paese orientale ha chiuso un certo numero di fabbriche altamente inquinanti e ad elevato consumo energetico, ha promosso lo sviluppo di industrie ad alta tecnologia e ha incoraggiato, tra gli altri, l'uso di veicoli elettrici.

Il consumo di energia della Cina per unità di Pil, o intensità energetica, è diminuito del 28,7% dal 2011 al 2020 mentre durante il periodo 2010-2020 la proporzione di carbone nel consumo totale di energia è stata ridotta dal 69,2% al 56,8%.

Oltre al taglio delle emissioni, negli ultimi dieci anni la Cina ha anche compiuto passi concreti per migliorare l'ambiente e promuovere una crescita verde e a basse emissioni di carbonio.

