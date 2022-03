Cina: il pensiero di Xi incoraggia svolta green (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - Il Paese ha costruito un sistema di riserve naturali basato su parchi nazionali, ha fatto progressi per quanto riguarda il rimboschimento su larga scala e ha apportato miglioramenti in termini di protezione ed ecosistemi dei principali fiumi, laghi e zone umide, e coste.

A fine 2020, il tasso di copertura forestale della Cina era salito al 23,04%, dal 21,63% registrato alla fine del 2013.

Attraverso i suoi sforzi determinati, la Cina ha ottenuto un primo successo nella battaglia decisiva contro l'inquinamento attuando pienamente tre grandi piani d'azione per affrontare tale fenomeno nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Inoltre, il Paese ha imposto un divieto totale sulle importazioni di rifiuti solidi.

Nella Cina di oggi, il motto di Xi secondo il quale "acque pure e montagne lussureggianti sono beni inestimabili" si è trasformato in una massima e l'intera nazione è diventata più consapevole e attiva nel perseguire uno sviluppo verde.

Secondo il rapporto sul lavoro del governo di quest'anno, la Cina ha promesso di lavorare di più per affrontare l'inquinamento e proteggere e ripristinare gli ecosistemi.

Stando a quest'ultimo, la nazione orientale promuoverà lo sviluppo riducendo al contempo le emissioni, e garantirà una maggiore armonia tra l'umanità e la natura. (XINHUA)