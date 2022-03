Cina: 2 mln stazioni base 5G entro fine 2022

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - La Cina lavorerà per garantire che il numero di stazioni base 5G raggiunga i 2 milioni quest'anno, stando a quanto dichiarato oggi dal ministro dell'Industria e dell'Informatica Xiao Yaqing.

La Cina attualmente ospita circa 1,43 milioni di stazioni base 5G e conta oltre 500 milioni di utenti 5G, ha riferito Xiao ai giornalisti a margine delle 'due sessioni' attualmente in corso, aggiungendo che il Paese preparerà dei piani per sviluppare anche la tecnologia 6G.

Alla domanda sulle attuali prestazioni dell'industria cinese, Xiao ha espresso fiducia sulla stabilità e ha elencato le sfide future, tra cui l'aumento dei prezzi delle materie prime, la logistica influenzata dal Covid-19 e i cambiamenti dell'ambiente esterno.

Secondo Xiao, il Paese lavorerà per semplificare la catena di approvvigionamento e la catena industriale, e per spingere la transizione verso la produzione di fascia media e alta. Inoltre ha aggiunto che saranno compiuti maggiori interventi per coltivare le piccole e medie imprese, soprattutto quelle specializzate nei mercati di nicchia e che vantano tecnologie all'avanguardia.

Le 'due sessioni', le riunioni annuali dell'Assemblea Nazionale del Popolo e del Comitato Nazionale della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese, proseguiranno fino a venerdì. (XINHUA)