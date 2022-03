Auto: Cina, vendite aumentate del 4,2% a febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - Le vendite di autovetture in Cina sono aumentate del 4,2% a febbraio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati della China Passenger Car Association (Cpca) pubblicati oggi.

A febbraio sono stati venduti 1,25 milioni di veicoli passeggeri, in calo del 40% rispetto al mese precedente.

Nei primi due mesi di quest'anno, le vendite di autovetture si sono attestate a 3,32 milioni di unità, in leggero calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, stando alla Cpca.

A febbraio sono state vendute circa 160.000 auto di lusso, con una diminuzione del 3% rispetto all'anno precedente e del 44% rispetto a gennaio.

Le vendite al dettaglio di auto di lusso sono aumentate notevolmente all'inizio di gennaio rispetto al mese precedente, ma lo slancio di crescita non è durato a febbraio.

Nel 2021, le vendite di auto della Cina sono aumentate del 3,8% su base annua raggiungendo 26,28 milioni di unità e ponendo fine a una tendenza al ribasso iniziata nel 2018. (XINHUA)