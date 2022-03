8 marzo: auguri dallo spazio dell'astronauta cinese

(XINHUA) - GINEVRA, 08 MAR - Wang Yaping, la seconda donna astronauta cinese, che ora sta svolgendo una missione di sei mesi a bordo della Stazione Spaziale del Paese, ha recentemente registrato un video messaggio per l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera, inviando i suoi saluti alle donne di tutto il mondo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo.

"Spero che tutte le ragazze che fanno sogni sullo spazio conservino il desiderio di venire in questo mare di stelle. Un giorno, prima che ve ne accorgiate, quando guarderete in alto, vedrete che il vostro sogno è già a portata di mano", ha affermato Wang.

Secondo l'astronauta, in ambito spaziale non vi sono stati cambiamenti ambientali o abbassamenti delle aspettative a causa dell'arrivo delle donne, e che abbondanti dati di volo mostrano che non ci sono differenze significative nella capacità dei sessi di adattarsi e lavorare nello spazio.

Le donne "possono affrontare lo stesso addestramento e la stessa valutazione degli astronauti maschi ad alti livelli.

Inoltre, molte caratteristiche fisiche e psicologiche delle donne possono rappresentare un vantaggio nello spazio, essendo complementari agli astronauti maschi", ha riferito.

"È ipotizzabile che sempre più donne partecipino alle missioni di volo spaziale con equipaggio. Ciò avrà un impatto molto importante sull'esplorazione umana su vasta scala e a lungo termine dello spazio in futuro", ha aggiunto.

"Anche se le nostre nazionalità, etnie e professioni sono diverse, le donne di tutto il mondo rendono il mondo più vivace, più armonioso e più accogliente grazie ai loro sforzi".

"Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare ogni donna per la sua dedizione incondizionata, e vorrei che ognuna di loro scegliesse la stella più brillante per la vita e la carriera che desidera, in questo nostro cielo stellato". (SEGUE)