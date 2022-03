8 marzo: auguri dallo spazio dell'astronauta cinese (2)

(XINHUA) - GINEVRA, 08 MAR - Wang e altri due astronauti sono andati nello spazio a bordo della navicella Shenzhou-13 e sono entrati nella stazione spaziale il 16 ottobre 2021, intraprendendo una missione spaziale di sei mesi.

Il trio è stato in orbita per più di 130 giorni, e Wang ha stabilito il record per il maggior numero di giorni nello spazio da parte di una astronauta cinese.

Durante la sua prima missione spaziale, Wang, che un tempo sognava di fare l'insegnante, ha tenuto una lezione aperta di 40 minuti, la prima lezione spaziale dal vivo della Cina, dall'interno della navicella Shenzhou-10 il 20 giugno 2013, di fronte a oltre 60 milioni di scolari di tutta la nazione.

"Adoro essere un insegnante spaziale e rivolgermi a degli adorabili bambini seduti davanti allo schermo, compresa mia figlia", ha dichiarato Wang nel messaggio video.

Otto anni dopo, ha tenuto un'altra lezione spaziale dal vivo nella stazione spaziale cinese, il 9 dicembre 2021. (XINHUA)