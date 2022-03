Wang, Cina onora impegno cooperazione con Africa

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - La Cina onora il suo impegno nel contesto della cooperazione con l'Africa e non fa mai promesse vuote; questo quanto dichiarato oggi da Wang Yi, consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese.

Quest'ultimo ha spiegato, in conferenza stampa, che nel corso degli anni la Cina ha realizzato oltre 10.000 km di ferrovie, fino a 100.000 km di autostrade, quasi 100 porti e innumerevoli ospedali e scuole in Africa, commentando che "queste non sono 'trappole del debito', ma testimonianze di cooperazione".

Ogni anno, il ministro degli Esteri cinese inizia le sue visite fuori dalla nazione con un viaggio in Africa, fatto che secondo lo stesso riflette il fermo sostegno del Paese orientale nei confronti dello sviluppo e del rinnovamento del continente africano.

Infine, l'alto funzionario ha osservato che quest'anno la Cina rispetterà pienamente il suo impegno nel fornire un miliardo di dosi di vaccini all'Africa, oltre che ad assisterla nel migliorare la sua capacità di produzione di tali farmaci in loco e aiutarla a raggiungere il suo obiettivo di vaccinare il 60% della popolazione africana entro il 2022. (XINHUA)