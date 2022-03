Ucraina: Cina, evitare crisi umanitaria larga scala

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - Il Consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi ha chiesto oggi di evitare una crisi umanitaria su larga scala in Ucraina.

Quest'ultimo ha asserito, nel corso di una conferenza stampa a margine della sessione legislativa annuale cinese, che per quanto riguarda la situazione in Ucraina, la prevenzione di una tale crisi è una delle due priorità su cui la comunità internazionale deve profondere continui sforzi.

Proponendo un'iniziativa articolata in sei punti, Wang ha detto che in primo luogo, gli sforzi dovrebbero essere fatti per assicurarsi che le operazioni umanitarie rispettino i principi di neutralità e imparzialità, evitando di politicizzare le questioni umanitarie.

In secondo luogo, dovrebbe essere posta la piena attenzione sulle persone sfollate in Ucraina e che provengono dall'Ucraina, adoperandosi al fine di fornire loro un rifugio adeguato.

Wang ha poi chiesto che sia garantita la protezione dei civili e che si evitino disastri umanitari secondari in Ucraina.

In quarto luogo, il ministro degli Esteri cinese ha osservato che dovrebbero essere profusi sforzi anche per prestare attività di soccorso umanitario sicure e che avvengano in modo agevole, tra cui la fornitura di un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli.

Dopodiché, quest'ultimo ha richiesto che si provveda alla tutela dei cittadini stranieri in Ucraina, permettendo loro di partire in sicurezza e aiutandoli a tornare nei loro Paesi d'origine.

Infine, Wang ha aggiunto che si dovrebbe dare supporto al ruolo di coordinamento delle Nazioni Unite nel canalizzare gli aiuti umanitari e al loro lavoro quale coordinatore della crisi in Ucraina.

Notando che la Cina continuerà a portare avanti il suo impegno nell'arginare la crisi umanitaria, il ministro degli Esteri ha annunciato che la Red Cross Society of China fornirà quanto prima all'Ucraina un lotto di forniture umanitarie di emergenza. (XINHUA)