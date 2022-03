Ruolo costruttivo Cina per dialoghi Russia-Ucraina

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - La Cina è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo Russia-Ucraina per la pace e a collaborare a fianco della comunità internazionale per svolgere la mediazione necessaria.

È quanto dichiarato oggi da Wang Yi, consigliere di Stato e ministro degli Esteri.

Quest'ultimo ha osservato che la comunità internazionale dovrebbe concentrare i propri sforzi al fine di facilitare i dialoghi tra Russia e Ucraina e prevenire crisi umanitarie su larga scala, sottolineando che la Cina ha svolto del lavoro mantenendo stretti contatti con le parti interessate.

Inoltre, la Cina ritiene che più la situazione è tesa, più è importante che i dialoghi proseguano, mentre più ampio è il disaccordo, maggiore sarà la necessità di sedersi al tavolo delle negoziazioni. (XINHUA)