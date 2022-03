Paralimpiadi: Cpi elogia strutture accessibili

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - Il Comitato Paralimpico Internazionale (Cpi) ha elogiato ieri le strutture accessibili ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 definendole "un punto di riferimento".

Nel corso di una conferenza stampa infatti, Ileana Rodriguez, esperta di accessibilità del Cpi, ha parlato molto bene di tali strutture nel contesto di Pechino 2022, prendendo come esempio lo sci alpino in quanto disciplina che può essere "molto impegnativa".

"Il team è stato super aperto", ha detto Rodriguez, "sono riusciti a lavorare con noi creando un percorso davvero incredibile per i media".

"Penso che qui vi sentirete abbastanza al sicuro perché la zona mista è probabilmente una delle più accessibili che abbia mai visto ai Giochi [Paralimpici]," ha proseguito l'esperta, "questa è la seconda volta che lo affermo pubblicamente perché ci credo sul serio".

Quest'ultima ha affermato che i giochi di Pechino non solo consegneranno un forte lascito, ma anche "una cultura più aperta, con persone con disabilità più attive e che sono parte della società".

Rodriguez ha aggiunto: "spero quindi che il Movimento Paralimpico continui a fare lo stesso lavoro, non solo qui; tuttavia, sicuramente Pechino sta facendo da punto di riferimento anche per Milano-Cortina".

Secondo Liu Yumin, a capo del Dipartimento di pianificazione e costruzione del comitato organizzatore di Pechino 2022, gli organizzatori mirano a garantire che le strutture e l'accesso siano prive di barriere per i para-atleti in base alle loro condizioni fisiche e reali esigenze.

Per esempio, nelle sedi di gara sono state allestite sale per la ceratura e funivie senza barriere. Anche i cartelli per l'accessibilità sono semplici e di facile comprensione, con la presenza di una sala di riparazione standard per sedie a rotelle e protesi.

Guo Xusheng, vice presidente della Beijing Disabled Persons' Federation, ha presentato una squadra di 2.000 persone, composta da anziani, persone con disabilità ed esperti, con cui si è recato presso le sedi di gara e in altri luoghi relativi per sperimentare l'accessibilità delle Paralimpiadi invernali di Pechino.(XINHUA)