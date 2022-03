Paralimpiadi: atleta tedesca realizza i propri sogni

(XINHUA) - BERLINO, 07 MAR - Linn Kazmaier ricorda vividamente il giorno in cui si è innamorata degli sport invernali, come se fosse ieri.

"Non riuscivo a smettere di parlare durante il viaggio di ritorno di più di due ore e mezza. Ho ripetuto ai miei genitori per tutto il tempo quanto fossero fantastici il biathlon e lo sci di fondo", racconta la più giovane atleta tedesca in gara ai Giochi Paralimpici 2022.

"Questo sport mi ha appassionato dal primo momento", ha detto la quindicenne dopo aver vinto la medaglia d'argento nella gara sprint di biathlon femminile per atlete ipovedenti.

Sei anni fa, quando Linn aveva nove anni, i genitori l'hanno portata a un workshop di sport invernali nella Foresta nera e lì è iniziato tutto.

Da quel viaggio in montagna il suo desiderio non si è mai fermato, poi la giovane si è recata in un'accademia di sport invernali vicino a Friburgo che le ha offerto l'opportunità di allenarsi in modo migliore. Gli allenatori hanno scoperto presto il suo talento unico e lei ha iniziato ad avere grandi ambizioni.

Per Kazmaier, la medaglia dei Giochi del 2022 in Cina è stata in qualche modo una sorpresa: "Non me l'aspettavo adesso; pensavo di arrivare alla medaglia quando avrei avuto circa 20 anni", sostiene l'atleta tedesca.

Indossando i propri occhiali da sole, gareggia e si allena seguendo la sua fidata guida personale, il ventenne Florian Baumann, che la indirizza con le proprie indicazioni. (SEGUE)