Paralimpiadi: atleta tedesca realizza i propri sogni (2)

(XINHUA) - BERLINO, 07 MAR - La giovane stella delle Paralimpiadi ha anche menzionato i momenti a lei cari degli allenamenti con sua madre, in cui ridevano insieme anche procedendo sui binari sbagliati. "Mia madre mi ha parlato della mia impazienza, perché le ho sempre detto di concentrarsi sulla direzione giusta", aggiunge Kazmaier con un sorriso che le appare sul viso.

Oggi la tedesca di talento è diventata un'atleta determinata che sa esattamente dove andare. "È uno dei più grandi talenti del suo sport", commenta il presidente dell'associazione tedesca Julius Beucher.

Nel corso degli anni, Kazmaier ha sviluppato una rigorosa procedura pre-gara. Prima delle competizioni, la giovane ascolta solo canzoni allegre e in grado di ispirarla, per mantenere la calma: "Ora mi sento rilassata perché nessuno si aspettava niente da me a causa della mia età", spiega.

L'estroversa ragazza scenderà in pista per altre quattro gare alle Paralimpiadi 2022. (XINHUA)