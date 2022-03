La felicità per sciatrice alpina paralimpica cinese

(XINHUA) - YANQING, 07 MAR - Liu Sitong ha vinto la sua seconda medaglia di bronzo nell'evento della super combinata femminile da seduti dello sci alpino ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino in corso oggi a Yanqing.

La sciatrice si è piazzata seconda dopo la gara di super-G ma è arrivata terza dopo quella di slalom.

"Tutti volevano raggiungere il gradino più alto del podio, ma per me è più importante godermi l'evento", ha dichiarato Liu all'agenzia di stampa Xinhua.

L'atleta cinese di 27 anni ha perso la gamba destra in un incidente stradale nel 1998. "Non potevo più giocare con i miei coetanei, ma i miei genitori mi hanno trattato come una bambina priva di disabilità. Mi hanno dato il coraggio di sperimentare tutto", ha affermato Liu.

Nel 2008, la medagliata si è unita alla squadra provinciale di sedia a rotelle del Liaoning, iniziando la sua carriera di atleta, e nel 2011 ha vinto la gara di 45 chilometri all'ottavo China National Games for Persons with Disabilities e ha difeso il suo titolo alla nona edizione dei National Games nel 2015.

Da allora, un allenatore ha notato il suo potenziale e le ha consigliato di provare lo sci. "Ciò che mi attrae di più di questo sport è la sensazione di libertà in montagna e la capacità di padroneggiare la velocità sulla neve. Lo sci alpino combina perfettamente velocità e abilità. È emozionante ed elegante allo stesso tempo. Volevo vincere di più e continuare a sfidare me stessa, ecco perché ho deciso di unirmi alla squadra di sci alpino per paratleti", ha spiegato Liu. (SEGUE)