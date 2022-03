La felicità per sciatrice alpina paralimpica cinese (2)

(XINHUA) - YANQING, 07 MAR - Attraverso alcune competizioni internazionali, la campionessa sperava di allenarsi più duramente al fine di ridurre il divario che la separava dalle concorrenti di élite mondiali. "Il mio amore per lo sci alpino sta aumentando giorno dopo giorno", ha detto la 27enne.

Ai Giochi Paralimpici Invernali del 2018, Liu ha mancato una porta nello slalom, ma ha scelto di continuare la sua gara sul tracciato. "Quando sono tornata in pista grazie ai miei sforzi, la gente ha battuto le mani per me. Mi hanno incoraggiato e da allora ho sperato di arrivare a essere tra gli atleti d'élite", ha ricordato la cinese.

Per la sua campagna di avvicinamento a Pechino 2022, Liu ha dichiarato di essere migliorata molto negli ultimi quattro anni e che avrebbe fatto del suo meglio sul terreno di casa.

Nella discesa libera femminile del 5 marzo, l'atleta si è emozionata dopo aver vinto un bronzo per la squadra cinese, pronunciando queste parole: "Ho gareggiato in due Olimpiadi.

L'ultima volta ho sciato così male e speravo di avere un risultato migliore in questa occasione. È davvero una sorpresa per me arrivare sul podio, perché non ho sciato bene negli ultimi giorni (nelle sessioni di allenamento). Ma il mio allenatore e la mia squadra mi hanno dato tanto sostegno e ho pensato solo a godermi lo sci, piuttosto che a vincere l'evento".

Gareggiando sulla montagna di casa, Liu ha precisato "voglio esprimere la mia gratitudine al mio Paese. Dato che la nostra nazione ha incoraggiato oltre 300 milioni di cinesi a partecipare alle attività sportive invernali, più persone con disabilità hanno la possibilità di cambiare il corso della propria vita".

Dopo le gare di oggi, i paratleti dello sci alpino avranno una pausa di due giorni. "Voglio riposarmi bene ed essere pronta per il resto degli eventi. Dopo i Giochi Paralimpici Invernali, andrò all'Università dello Sport di Pechino e cercherò di essere una brava studentessa", ha concluso Liu con un sorriso.