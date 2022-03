Cina:costruzione Belt and Road gode di buono slancio

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - La costruzione congiunta della Belt and Road ha mantenuto un solido slancio nonostante gli shock causati da fattori quali la pandemia di Covid-19.

È quanto dichiarato oggi da Wang Yi, consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese.

L'alto funzionario ha spiegato in conferenza stampa che nell'ultimo anno la "hard connectivity" delle infrastrutture ha fatto solidi progressi, che la "connettività istituzionale" di regole e standard ha dato risultati fruttuosi e che la "connettività tra persone", tramite l'aiuto e l'assistenza reciproca, si è approfondita sempre di più.

Il Ministro cinese ha osservato che dall'anno scorso altri 10 Paesi hanno siglato i documenti di cooperazione nella Belt and Road con la Cina, facendo salire il numero dei membri dell'iniziativa a 180.

Wang ha commentato che, con più partner, basi più solide e prospettive più brillanti, l'iniziativa Belt and Road creerà di sicuro nuove opportunità di sviluppo per il mondo post-pandemico.

L'alto funzionario ha precisato che la Cina collaborerà con la comunità internazionale per continuare a promuovere una cooperazione Belt and Road di alta qualità, rendendo l'iniziativa una "cintura di sviluppo" a beneficio del mondo, nonché una "strada verso la felicità" per le persone di tutti i Paesi. (XINHUA)