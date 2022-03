Cina-Usa: riportare relazioni sulla strada giusta

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - Oggi il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha esortato gli Stati Uniti a riportare le politiche nei confronti del Paese orientale sulla strada giusta, guidata dalla ragione e dal pragmatismo, e a rincanalare le relazioni bilaterali sul binario corretto per uno sviluppo sano e stabile.

Il Ministro ha evidenziato che la Cina e gli Stati Uniti devono sostituire la tricotomia 'competitivo-collaborativo-avversario' con i tre principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione 'win-win'.

Inoltre, Wang ha osservato che la competizione tra i grandi Paesi non dovrebbe essere all'ordine del giorno e che il gioco a somma zero non è la scelta giusta.

Il ministro degli Esteri ha aggiunto che in un mondo globalizzato e interdipendente, il modo in cui i due Paesi troveranno la strada giusta da seguire e riusciranno ad andare d'accordo rappresenterà un nuovo quesito per l'umanità la cui risposta dovrà essere formulata congiuntamente da Cina e Stati Uniti. (XINHUA)