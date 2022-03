Cina: riforme prioritarie per stimolare la crescita

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - La Cina attuerà importanti riforme per stimolare ulteriormente la crescita e ridurre la pressione sul suo sviluppo economico e sociale.

È quando ha fatto sapere oggi la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il principale pianificatore economico del Paese.

Lian Weiliang, vice direttore dell'ente, ha spiegato in conferenza stampa che le riforme si concentreranno su cinque ambiti, tra cui la stimolazione della vitalità delle entità di mercato, la stabilizzazione della crescita, l'espansione della domanda interna, la promozione dell'apertura ad alto livello e la spinta verso la transizione green.

Inoltre, quest'ultimo ha sottolineato che per stabilizzare la crescita verrà adoperato al meglio il capitale sociale per incrementare gli investimenti effettivi.

La commissione ha evidenziato il ruolo maggiore delle entità di mercato nell'ambito della costruzione di nuove infrastrutture nel Paese, promettendo limiti più bassi, un sostegno politico più forte e un clima commerciale più favorevole per il capitale sociale.

Hu Zucai, anch'egli vice direttore della commissione, rispondendo alle domande sulle prospettive di crescita dei consumi, ha placato i timori nei confronti di un rallentamento nel ritmo della ripresa dei consumi, spiegando che i consumi cinesi si sono ristabiliti come motore trainante della crescita, citando il fatto che le vendite al dettaglio di beni di consumo della Cina hanno registrato un aumento del 12,5% su base annua nel 2021, con la spesa per il consumo finale che ha contribuito per il 65,4% alla crescita economica annuale. (SEGUE)