Cina: riforme prioritarie per stimolare la crescita (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - Secondo Lian, le riforme applicate dovrebbero contribuire a migliorare l'ambiente di consumo, promuovere la ripresa del settore ed espandere ulteriormente il gruppo a reddito medio della Cina.

Inoltre, Hu ha aggiunto che la commissione attuerà politiche a favore dell'occupazione, migliorerà la sicurezza sociale e aumenterà le entrate dei gruppi a basso e medio reddito, in quanto un potere di acquisto più forte è alla base per l'espansione dei consumi.

Oltre a stimolare la crescita in patria attraverso le riforme, il pianificatore economico ha anche osservato che le sfide, tra cui gli aumenti dei prezzi delle materie prime a livello globale e le tensioni sull'approvvigionamento energetico, potrebbero persistere e ostacolare lo sviluppo.

Il vice direttore Hu ha precisato che nonostante questi venti contrari, la commissione ha espresso fiducia nei confronti della crescita economica del Paese, commentando che "l'economia cinese vanta una forte resilienza in quanto è sostenuta da un grande mercato e da un abbondante equipaggiamento politico".

La Cina ha fissato il suo obiettivo di crescita economica a circa il 5,5% entro il 2022, osservando un forte rimbalzo nel 2021 con un incremento dell'8,1%, affermandosi come l'unica grande economia a registrare una crescita nel 2020. (XINHUA)