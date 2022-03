Cina: rafforzata la protezione dei minori

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - La Cina ha rafforzato le cause di interesse pubblico allo scopo di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei minori. Lo ha reso noto oggi la Procura Suprema del Popolo (Supreme People's Procuratorate o Spp).

I procuratori di tutto il Paese hanno aperto 6.633 casi di interesse pubblico riguardanti la protezione dei minorenni nel 2021, come ha dichiarato il procuratore della Spp Na Yanfang nel corso di una conferenza stampa.

Questo numero è superiore di 4,2 volte alla cifra registrata nel 2020, o 3,3 volte di più rispetto a tutti i casi aperti tra il 2018 e il 2019, secondo il procuratore.

Mentre meno del 30% dei casi sono tradizionali, principalmente riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei farmaci, più del 70% sono di nuovo tipo e coinvolgono la vendita di tabacco o liquori, il gioco online, la sicurezza delle strutture, i cinema on-demand e gli hotel per gli e-sports, come ha affermato l'Spp.

Cinque casi tipo sono stati rilasciati in occasione della conferenza stampa come riferimento per l'accusa.

L'alto procuratore ha promesso di migliorare ulteriormente il proprio lavoro e di intensificare l'azione della procura in futuro. Per rendere il lavoro più mirato, standardizzato ed efficace saranno distribuiti linee guida e documenti normativi, ha concluso l'Spp. (XINHUA)