Cina: in calo riserve valuta forex a febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - Le riserve cinesi in valuta estera (forex) sono scese nel mese di febbraio vista la contrazione generale dei prezzi degli asset finanziari globali nel contesto del rafforzamento del dollaro statunitense.

È quanto mostrano oggi i dati della State Administration of Foreign Exchange.

A fine febbraio, le partecipazioni in valuta estera del Paese hanno superato i 3.210 miliardi di dollari, registrando un calo di 7,8 miliardi di dollari, corrispondenti allo 0,24% dalla fine di gennaio.

Wang Chunying, vice direttrice dell'ente, ha commentato i dati osservando che il mese scorso il flusso di capitale transfrontaliero è stato stabile e ordinato, e che la domanda e l'offerta nel mercato forex nazionale sono state "fondamentalmente equilibrate".

Quest'ultima ha attribuito la flessione all'aumento dell'indice del dollaro e ai cambiamenti dei prezzi degli asset finanziari globali, guidati da fattori quali la situazione geopolitica e le aspettative di politica monetaria dei principali Paesi.

Infine, Wang ha precisato che nonostante le circostanze esterne siano complicate e difficili, gli sforzi della Cina per coordinare le operazioni di prevenzione e controllo del Covid-19 congiuntamente allo sviluppo economico e sociale, così come l'impegno nello stabilizzare l'economia, contribuiranno a mantenere la stabilità delle riserve in valuta estera del Paese.

(XINHUA)