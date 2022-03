Cina-Europa: cooperazione per infondere stabilità

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - Il dialogo e la cooperazione tra la Cina e l'Europa sulla base del rispetto e del vantaggio reciproci aggiungeranno ulteriori fattori di stabilizzazione in un mondo instabile.

È quanto dichiarato oggi da Wang Yi, consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese.

Quest'ultimo ha osservato che Cina ed Europa sono le principali potenze che possono salvaguardare la pace mondiale, promuovere lo sviluppo comune e far avanzare il progresso dell'umanità.

Wang ha poi aggiunto che l'anno scorso la cooperazione tra le due parti è stata fruttuosa, sottolineando che il volume degli scambi tra di esse ha superato gli 800 miliardi di dollari, mentre il China-Europe Railway Express ha effettuato più di 15.000 viaggi merci nel 2021, registrando un aumento del 29% rispetto al 2020.

Il Ministro cinese ha avvertito che alcune forze non sono felici del costante sviluppo delle relazioni Cina-Europa, inventando la cosiddetta 'minaccia cinese', fomentando la concorrenza nei confronti della Cina, reclamando 'rivali sistemici', addirittura imponendo sanzioni e scatenando il diverbio nei confronti della Cina.

A tal proposito, Wang ha commentato: "sia la Cina che l'Europa dovrebbero tenere alta l'allerta contro tali atti".

L'alto funzionario ha inoltre posto enfasi sul fatto che la cooperazione tra Cina ed Europa è radicata nel solido sostegno pubblico, negli ampi interessi comuni e nelle esigenze strategiche simili, precisando che nessuna forza può invertire tale collaborazione.

Wang ha evidenziato che la politica della Cina nei confronti dell'Europa è salda e coerente e che "continueremo a sostenere l'indipendenza dell'Europa così come l'unità e la prosperità dell'Unione Europea." Il Ministro cinese ha quindi affermato: "ci auguriamo che l'Europa possa sviluppare una visione più indipendente e obiettiva della Cina, che adotti una politica più pragmatica e razionale nei suoi confronti e che collabori con la Cina per opporsi a una 'nuova guerra fredda', sostenendo il vero multilateralismo".

Il Paese orientale è pronto a compiere sforzi congiunti con l'Europa per il successo del vertice Cina-Ue, al fine di promuovere la cooperazione pratica, far progredire il coordinamento multilaterale, approfondire gli scambi tra i popoli e gestire correttamente le differenze per fornire maggiori benefici al mondo. (XINHUA)