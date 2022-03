Cina: commercio estero +13,3% in primo bimestre 2022

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - Le importazioni e le esportazioni totali della Cina hanno osservato un'espansione del 13,3% su base annua arrivando a 6.200 miliardi di yuan nei primi due mesi del 2022, come mostrano oggi i dati ufficiali della General Administration of Customs.

Stando a questi ultimi, sia l'export che l'import hanno portato avanti nel bimestre la crescita a due cifre, aumentando rispettivamente del 13,6% e del 12,9% a confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di dollari, il commercio totale è arrivato, secondo i dati, a quota 973,45 miliardi di dollari durante il periodo, con un aumento del 15,9% rispetto al 2021. (XINHUA)