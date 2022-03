Cina chiede calma e razionalità nella crisi Ucraina

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - Sono necessarie calma e razionalità per risolvere le questioni complesse, piuttosto che mosse che gettano olio sul fuoco e aggravano le tensioni.

Lo ha affermato oggi Wang Yi, consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, nell'elaborare la posizione della Cina nel quadro della risoluzione della crisi ucraina.

Quest'ultimo ha sottolineato la necessità di rimanere fedeli agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, di rispettare e salvaguardare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi, di sostenere il principio dell'indivisibilità della sicurezza, di rispettare le legittime preoccupazioni in materia di sicurezza delle parti interessate, di affidarsi al dialogo, ai negoziati e ai mezzi pacifici per la risoluzione delle controversie, di puntare alla stabilità regionale a lungo termine e a creare un meccanismo europeo di sicurezza equilibrato, efficace e sostenibile. (XINHUA)