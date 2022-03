Società di titoli cinesi aumentano profitti nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - I 140 broker di titoli cinesi hanno assistito a un aumento dell'11,9% dei loro profitti netti nel 2021 rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 191,1 miliardi di yuan (30,33 miliardi di dollari), secondo la Securities Association of China.

Le imprese hanno riportato 502,41 miliardi di yuan di entrate operative l'anno scorso.

Le attività totali dei broker di titoli hanno raggiunto 10.590 miliardi di yuan alla fine del 2021, in crescita del 19,07% su base annua, mentre le loro attività nette si sono attestate a 2.570 miliardi di yuan, in crescita del 11,34% su base annua.

L'analisi del rischio del settore risulta stabile, in quanto il capitale netto delle imprese di titoli ammonta a 2.000 miliardi di yuan, secondo l'associazione. (XINHUA)