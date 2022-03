Pechino 2022: tour online allietano i giornalisti

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - I giornalisti nazionali ed esteri in servizio per Pechino 2022 oggi sono stati invitati a un tour online della città di Wuhan, nella Cina centrale, presso il Main Media Center del Villaggio Olimpico.

Il tema del tour online è 'Visitare la Pagoda della Gru Gialla di Wuhan e assaporare la vita sul fiume Azzurro'.

Durante il tour, i giornalisti hanno potuto ammirare il paesaggio della città dall'ultimo piano della Pagoda della Gru Gialla, una delle torri più famose che vanta una lunga storia.

Inoltre hanno scoperto il cosiddetto ricamo Han e il cibo locale.

Il video reporter di China Media Group, Zhu Shuying, ha dichiarato: "Sono molto felice di partecipare a questa attività che aiuterà a rendere la mia vita nel circuito chiuso più vivace".

Questo è stato il 19° tour online realizzato dagli organizzatori di Pechino 2022 dal 7 gennaio, e ha attirato più di 900 reporter cinesi e stranieri. I tour precedenti includevano attività come la visita del Museo del Palazzo di Pechino per conoscere le tecniche di restauro dei beni culturali, la scoperta della cultura rituale e musicale della Cina di Nishan, a Qufu, nello Shandong, e abbracciare la cultura 'Fu' delle 'Tre corsie e sette vicoli' di Fuzhou, nel Fujian.

Ian Whitbread di Getty Images ha dichiarato in un'intervista rilasciata a gennaio che il tour online gli ha dato la possibilità di sentire il fascino della cultura tradizionale cinese e di ottenere una migliore comprensione di Pechino e di altre città cinesi nonostante la gestione a circuito chiuso.

I tour online delle città continueranno fino alla fine dei Giochi Paralimpici 2022, il 13 marzo. (XINHUA)