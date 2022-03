Pechino 2022: para sci alpino, oro a Zhang Mengqiu

(XINHUA) - YANQING, 06 MAR - Quando oggi la para sciatrice alpina Zhang Mengqiu ha sfrecciato sull'ultimo pendio della pista 'Rock' del Chinese National Alpine Skiing Centre, ha mandato in delirio gli spettatori e i volontari i presenti vicino al cancello d'arrivo.

La ragazza, che fra tre giorni festeggerà il suo ventesimo compleanno, ha segnato un tempo vincente di un minuto e 13,54 secondi nella gara di super G standing femminile, vincendo il primo oro cinese nello sci alpino alle Paralimpiadi invernali.

"Mi piace lo Shuey Rhon Rhon d'oro", ha dichiarato Zhang a Xinhua entusiasta.

L'atleta si è unita alla squadra provinciale dell'Hebei nel 2016 senza alcuna esperienza di sci. All'inizio, il suo allenatore le ha chiesto di fare più allenamento fisico, ma dopo una dura sessione di esercizi, era troppo stanca per camminare, e allora è sorto in lei il pensiero di rinunciare.

"Secondo un detto cinese, nella vita non si incontrano molte battaglie cruciali, quindi è importante non risparmiare sforzi prima di affrontarle", ha raccontato. Tenendo a mente questo motto, Zhang ha deciso di continuare la sua carriera nella squadra dell'Hebei.

Con determinazione e ambizione, ha ottenuto un argento e un bronzo ai Campionati Nazionali cinesi di Para Sci Alpino nel 2018 e si è assicurata un posto nella squadra cinese.

"Mi sono ripromessa di vincere una medaglia d'oro sulla scena nazionale e finalmente ho raggiunto questo obiettivo", ha dichiarato l'atleta. (SEGUE)