Pechino 2022: para sci alpino, oro a Zhang Mengqiu (2)

(XINHUA) - YANQING, 06 MAR - Dopo aver vinto il campionato nazionale, Zhang ha iniziato a puntare più in alto. "Grazie all'allenamento su diversi circuiti effettuato sia in patria che all'estero, ho acquisito molta esperienza", ha dichiarato. "Ho allargato il mio approccio alle competizioni internazionali e ho deciso di allenarmi più duramente per ridurre il divario con gli atleti di livello mondiale".

Durante la campagna volta a coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali in Cina, gli atleti para-alpini, tra cui Zhang e i suoi compagni di squadra, sono migliorati rapidamente negli ultimi anni.

Nel 2020, Zhang ha superato molti sciatori professionisti nello slalom gigante standing, vincendo il primo oro della Cina nella Coppa del Mondo. Nella stessa stagione, l'atleta cinese ha vinto tre medaglie d'oro e d'argento, e prima dei Giochi Paralimpici Invernali, è arrivata a diventare la migliore scommessa della Cina nello standing femminile.

Ieri è arrivata seconda nella discesa libera femminile. "Sono molto felice di questo risultato perché la discesa non è la mia specialità", ha dichiarato.

"Non sono molto brava ad esprimermi, ma spero che l'oro possa mostrare a tutti che gli sforzi alla fine si trasformano in ricompense", ha riferito Zhang.(XINHUA)