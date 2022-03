Pechino 2022: grafene tiene al caldo all'aria aperta

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - Assistendo alle cerimonie di vittoria di Pechino 2022 a Yanqing e a Chongli, a Zhangjiakou, è facile domandarsi come abbiano fatto i volontari vestiti con delle uniformi tanto sottili a sopportare le temperature gelide di queste zone montuose.

Anche se le temperature scendessero ben al di sotto dello zero, i materiali high-tech sono in grado di mantenere caldi i volontari anche con dei tessuti sottili.

"I nostri vestiti possono sembrare sottili e leggeri, ma il dispositivo di riscaldamento incorporato può tenerci caldi all'aperto per almeno mezz'ora. Quando sento un po' di freddo, posso premere il pulsante sul gilet all'interno e sentirmi a mio agio in circa 30 secondi", ha dichiarato Hong Yuyao, volontario della zona di competizione di Zhangjiakou.

"Messo al servizio di Pechino 2022, il grafene è un nuovo tipo di nano-materiale con un'alta efficienza di conversione elettrotermica superiore al 90%. La sua vantaggiosa sottigliezza e robustezza, oltre alla conducibilità elettrica e termica aiutano a garantire il calore in condizioni di basse temperature", ha affermato Chen Lijun, designer del gilet di grafene.

Il gilet per Pechino 2022 è l'abbigliamento di seconda generazione sviluppato dal Beijing Institute of Graphene and Technology (Bigt). "C'è un power bank delle dimensioni di una tessera nella tasca del gilet. I tessuti di seconda generazione sono più morbidi e confortevoli", ha riferito il vice direttore del Bigt, Wang Gang. (SEGUE)