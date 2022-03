Pechino 2022: grafene tiene al caldo all'aria aperta (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - Con abiti, sedili e tappeti rivestiti di grafene, il pubblico si è sentito a suo agio quando la temperatura è scesa a meno 7 gradi Celsius durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino, tenutasi il 20 febbraio. I sedili regolabili del 'Nido d'uccello' possono essere impostati alle modalità 30, 37 e 47 gradi Celsius, e i tappeti possono mantenere una temperatura superficiale di circa 20 gradi Celsius attraverso il sistema di controllo intelligente del grafene.

Durante i Giochi, anche i dispositivi elettronici tra cui gli interfoni, i telefoni cellulari e le macchine fotografiche sono stati rivestiti di grafene per continuare a funzionare alle basse temperature.

"Per esempio, le unità di broadcasting portatili realizzate con materiali composti da grafene possono subire un aumento di temperatura fino a 50 gradi Celsius in poco tempo e funzionare normalmente anche a 20 sotto zero", ha precisato Chen.

I tessuti di grafene, che hanno dimostrato la loro efficacia durante i Giochi, saranno applicati anche ai sistemi di gestione termica delle automobili e ai dispositivi medici, al fine di estendere ulteriormente i risultati tecnologici di Pechino 2022.

(XINHUA)