Cina: trovato antico complesso di pitture rupestri

(XINHUA) - YINCHUAN, 06 MAR - Un complesso di pitture rupestri animali è stato scoperto sui monti Helan, nella città di Shizuishan, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, secondo il dipartimento locale dei beni culturali.

Secondo un'indagine preliminare, le pitture rupestri, realizzate sulla superficie beige dell'arenaria, possono essere classificate in 11 gruppi, dove sono state riconosciute oltre 30 immagini ben definite. I dipinti ottimamente conservati e vivaci raffigurano scene di equitazione e di caccia, oltre ad animali come pecore, cavalli e cammelli realizzati attraverso l'incisione.

Il monte Helan è considerato un simbolo delle pitture rupestri nel nord della Cina e finora vi sono state rinvenute oltre 10.000 pitture e incisioni rupestri risalenti a un periodo che va tra i 10.000 e i 3.000 anni fa.

Secondo le autorità locali, l'ultima scoperta fornisce solide prove per lo studio della vita sociale e del modello economico dei primi esseri umani. I dipinti sono stati mappati digitalmente e sono ancora in corso ulteriori ricerche e opere di tutela. (XINHUA)