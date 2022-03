Cina: settore di stoccaggio si espande a febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - Il settore dello stoccaggio merci della Cina ha riportato un'espansione nel mese di febbraio, secondo un'indagine pubblicata congiuntamente dalla China Federation of Logistics and Purchasing e la CMST Development Co., Ltd.

L'indice che traccia lo sviluppo del settore è aumentato di 3 punti percentuali da gennaio, raggiungendo il 51,3% e tornando quindi nella gamma di espansione, stando all'indagine.

Una lettura sopra il 50% indica espansione, mentre una al di sotto di tale valore riflette una contrazione.

La performance del settore a febbraio è stata significativamente migliore rispetto allo stesso periodo degli ultimi anni, indicando che la pressione esercitata su questo comparto si è attenuata e la domanda di mercato è rimasta relativamente buona, ha dichiarato Wang Yong, della CMST Development.

Il sottoindice che rappresenta le aspettative delle imprese per le attività commerciali si è attestato al 63,1%, con un aumento di 9,7 punti percentuali rispetto al mese precedente, raggiungendo un livello record in quattro anni, secondo l'indagine.

Inoltre, il documento prevede una crescita stabile del settore nel prossimo futuro, e afferma che la domanda aumenterà a marzo e ad aprile, spinta dalla ripresa della produzione e delle attività operative. (XINHUA)