Cina: regole cambio listino aziende quotate alla Bse

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - Le due principali borse cinesi hanno pubblicato i loro regolamenti per il cambio di listino per le aziende quotate alla nuova Borsa di Pechino (Beijing Stock Exchange o Bse).

Le aziende che cercano di passare al Sci-Tech Innovation Board della Borsa di Shanghai e al listino per le imprese emergenti della Borsa di Shenzhen devono essere presenti sull'elenco della Bse per più di un anno in modo continuativo, secondo le borse di Shanghai e Shenzhen.

Per quelli trasferiti da un livello selezionato del National Equities Exchange and Quotations (Neeq), noto anche come 'nuovo terzo listino', il tempo in cui dovranno restare presenti sull'elenco del Neeq sarà calcolato di comune accordo.

Altri requisiti includono un capitale sociale di almeno 30 milioni di yuan (circa 4,74 milioni di dollari) e un numero di azionisti non inferiore a 1.000.

La neonata Bse ha iniziato le contrattazioni a novembre dello scorso anno, segnando un passo fondamentale nel quadro degli sforzi della Cina per approfondire la riforma del mercato dei capitali e sostenere le piccole imprese.

La Borsa di Pechino adotta il sistema di offerta pubblica iniziale basato sulla registrazione, in linea con il Nasdaq-Style Sci-Tech Innovation Board, noto anche come mercato Star, della Borsa di Shanghai, e con il mercato tecnologico di ChiNext della Borsa di Shenzhen. (XINHUA)