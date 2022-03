Cina: membri Npc puntano su economia ghiaccio e neve

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - Lo sviluppo degli sport su ghiaccio e neve e le industrie ad essi collegati sono diventati un argomento di grande interesse tra i deputati della 13esima Assemblea Nazionale del Popolo (Npc nella sigla inglese), la camera legislativa nazionale cinese, durante la sessione annuale in corso.

La Cina sfrutterà al massimo l'eredità delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 per arricchire la vita intellettuale e culturale della popolazione, secondo un rapporto di lavoro del governo presentato ieri alla camera legislativa nazionale per la delibera.

"Il successo dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ha trasformato le risorse 'fredde' in una 'economia calda' e ha creato nuove opportunità, promuovendo lo sviluppo dell'industria degli sport invernali", ha dichiarato Sun Zhe, deputato del Npc.

Sun è anche il sindaco di Harbin, capoluogo della provincia dell'Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, che vanta notevoli risorse di ghiaccio e neve ed è la città natale di diverse medaglie d'oro dei Giochi Olimpici Invernali.

"Nel periodo successivo alle Olimpiadi invernali, l'Heilongjiang continuerà ad attribuire grande importanza allo sviluppo dell'industria degli sport invernali", ha affermato Sun, aggiungendo che la provincia ha già elaborato un piano di sviluppo per l'economia degli sport su ghiaccio e neve dal 2022 al 2030, il quale si concentrerà su sport, cultura, attrezzature e turismo.

"Dovremmo approfittare del fervore olimpico per espandere e rafforzare l'industria degli sport invernali e la loro relativa economia, favorendo nuove forze motrici e creando nuovi punti di crescita economica per la rivitalizzazione della regione nord-orientale del Paese", ha commentato Sun.

"Crediamo che gli sport invernali e l'industria dell'Heilongjiang ad essi correlata miglioreranno. E diamo sinceramente il benvenuto a tutti coloro dotati di intuito e perspicacia, provenienti dall'interno che dall'esterno dell'Heilongjiang, che si uniranno allo sviluppo per raggiungere benefici e risultati reciprocamente vantaggiosi", ha aggiunto Sun.