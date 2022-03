Cina: membri Npc puntano su economia ghiaccio e neve (3)

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - I dati rilasciati dalla China Tourism Academy hanno mostrato che il numero di viaggi legati al turismo sportivo invernale in Cina dovrebbe raggiungere quota 305 milioni, generando un reddito turistico di circa 323,3 miliardi di yuan nella stagione invernale 2021-2022, mentre entro il 2025 il numero di viaggi supererà i 500 milioni e il reddito supererà 1.100 miliardi di yuan.

"Il Paese dovrebbe garantire la continuità delle politiche di sostegno allo sviluppo degli sport invernali e dell'industria della neve e del ghiaccio, continuando a migliorare la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie legate a questo settore", ha dichiarato Ding Shizhong, deputato del Npc.

Ding, presidente e Ceo di Anta Sports, azienda cinese leader nel settore dell'abbigliamento sportivo, ha anche invitato a promuovere marchi indipendenti, sostenendo lo sviluppo di poli industriali per le attrezzature sportive per ghiaccio e neve, e approfondendo la cooperazione tra università e imprese per promuovere i talenti del settore.

Poiché la passione per gli sport invernali si è diffusa in tutto il Paese, anche alcune province delle regioni meridionali più calde tra cui Sichuan, Hunan e Yunnan, si sono lanciate e hanno sviluppato attivamente questo settore. (XINHUA)