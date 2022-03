Cina: membri Npc puntano su economia ghiaccio e neve (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - La Cina ha visto un numero sempre crescente di persone di ogni età partecipare agli sport invernali da quando Pechino e Zhangjiakou hanno vinto la commessa per ospitare le Olimpiadi invernali 2022, nel 2015. Gli sport invernali hanno promosso lo sviluppo dell'industria, stimolato la vendita di attrezzature e creato più opportunità di lavoro per le persone coinvolte nel settore.

Il settore cinese degli sport invernali ha attirato un numero crescente di imprese grazie al suo vasto potenziale. Più di un terzo delle 21.500 imprese impegnate sul campo esistenti nel Paese sono state registrate negli ultimi due anni.

Gli investimenti e i finanziamenti delle imprese legate allo sci hanno superato i 185 milioni di yuan (circa 29 milioni di dollari) dal 2021, mentre il numero di nuove imprese nel settore del turismo degli sport invernali è aumentato del 15% all'anno nel periodo 2018-2020, secondo i dati industriali.

"Poiché sempre più persone si impegnano negli sport invernali, aumenta il consumo di attrezzature per tali attività.

Vicino alle strutture sportive sono apparsi molti negozi di attrezzature, il che significa che le richieste dei clienti sono state soddisfatte", ha dichiarato Li Zheng, deputato del Npc della State Grid Tangshan Power Supply Company.

"La città di Tangshan si è impegnata per portare avanti l'industria degli sport invernali e negli ultimi anni si è sforzata di integrare tali attività con l'industria culturale e del turismo", ha detto Yang Zhensheng, deputato del Npc della provincia dell'Hebei, nel nord della Cina.

"Lo sviluppo integrato delle industrie che includono gli sport invernali, il turismo, la cultura e la realizzazione di una bella zona di campagna a Tangshan dovrebbe guidare la crescita economica locale", ha affermato Yang. (SEGUE)