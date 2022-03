Cina-Medio Oriente: facilitate importazioni auto

(XINHUA) - NANNING, 06 MAR - Trasportando 100 auto importate dagli Emirati Arabi Uniti, i treni intermodali mare-ferro sono partiti il 4 marzo dalla regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, e dovrebbero arrivare nella città di Lanzhou, nella provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale, mercoledì 9 marzo. È quanto dichiarato dalle autorità ferroviarie di Nanning, capoluogo regionale del Guangxi.

È la prima volta che le automobili provenienti dai Paesi del Medio Oriente entrano nel mercato cinese continentale attraverso il Nuovo Corridoio Commerciale Internazionale Terra-Mare, un passaggio commerciale e logistico costruito congiuntamente dalle regioni a livello provinciale occidentali cinesi e da Singapore, secondo quanto dichiarato dal China Railway Nanning Group Co, Ltd.

Per permettere una spedizione agevole, questa volta le autorità ferroviarie del Guangxi hanno rafforzato la cooperazione con i dipartimenti doganali e le imprese di trasporto intermodale per garantire che le merci siano "caricate e trasportate insieme all'arrivo", ha riferito Huang Guanghui, della Guangxi Yanhai Railway Company Limited.

Il corridoio commerciale finora comprende 311 interporti in 106 Paesi e regioni. (XINHUA)