Cina: espatriato Usa promuove la cultura cinese

(XINHUA) - HEFEI, 06 MAR - Adrien Brill ha tagliato la carne di maiale, ha svuotato i peperoni verdi, e infine li ha riempiti di carne; è così che ha imparato a preparare una prelibatezza cinese ospite di una famiglia locale in un piccolo villaggio nella provincia dell'Anhui, nella Cina orientale.

L'intero processo è stato anche filmato. Brill, un americano espatriato che vive nella città di Huangshan, nell'Anhui, sta registrando l'ennesimo video culinario per soddisfare i gusti dei suoi 100.000 follower sulla piattaforma di short-video Douyin, versione cinese di TikTok.

"Ho iniziato a fare brevi video su Douyin lo scorso settembre. Preparo ogni tipo di specialità, comprese quelle cinesi e occidentali. Secondo me, ciò che faccio è importante perché mi dà l'opportunità di condividere le mie esperienze culturali e conoscere quelle degli altri", ha dichiarato il trentaduenne.

Nel 2014, Brill ha incontrato quella che sarebbe diventata la sua fidanzata, Qiu Tong, a Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale, quando stava imparando la lingua cinese all'Università del Sichuan. Dopo la laurea ha seguito Qiu nella sua città natale, a Huangshan, e nel 2019 si sono sposati.

I primi contatti di Brill con la Cina risalgono alla sua infanzia, quando fu accudito da una tata cinese.

"La tata non parlava bene l'inglese, quindi ascoltavo molte parole cinesi ogni giorno. La prima frase che ho detto, essendo molto piccolo, era in cinese, non in inglese, secondo i miei genitori", ha ricordato. (SEGUE)