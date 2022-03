Cina: espatriato Usa promuove la cultura cinese (2)

(XINHUA) - HEFEI, 06 MAR - Il suo interesse per la Cina e la sua cultura si è rafforzato dopo avervi trascorso un mese durante l'estate del 2006 con sua madre, un'insegnante di lingue che aveva ottenuto un lavoro estivo nel Paese.

"Quella è stata la mia prima volta in Cina. Da allora, l'idea di venire qui si è radicata profondamente nella mia mente. Era come una fiammella all'inizio, ma gradualmente ha illuminato tutto il mio mondo", ha riferito Brill, che nel 2009 ha finalmente deciso di venire in Cina per fare volontariato in un asilo di Chengdu.

Si è divertito ad assaporare diverse specialità cinesi nella città e ha anche cucinato per sé stesso quando gli mancava il cibo americano.

Per soddisfare il suo stomaco, Brill ha dovuto cucinare più spesso dopo essersi trasferito a Huangshan con sua moglie Qiu, poiché è difficile trovare dell'autentico cibo occidentale in una piccola città come questa. Ha chiamato più volte i suoi genitori per ottenere le ricette di diversi piatti che era solito mangiare durante la sua infanzia, come le lasagne, la torta di fragole e la torta di zucca. Di conseguenza, le sue abilità culinarie occidentali sono migliorate rapidamente nonostante il lungo periodo trascorso in Cina.

Brill ha imparato a preparare anche dei piatti cinesi, tra cui torte della luna, riso fritto, e maiale brasato con salsa marrone, per compiacere sua moglie e sua suocera, e naturalmente anche sé stesso.

Finora ha pubblicato 54 video culinari sul suo account Douyin, e un episodio ha persino ricevuto oltre 158.000 like.

Oltre a mostrare alla gente come preparare i piatti, Brill condivide anche il background culturale dietro ogni pietanza e la sua storia personale, aggiungendo più sapore al suo show. Gli ci sono voluti solo cinque mesi per attirare più di 100.000 follower sul suo account.

"Il cibo è una grande parte della cultura. Non vedo l'ora di esplorare nuove località della Cina e imparare a cucinare altri piatti. Mi piace molto la mia vita qui, è diventata la mia seconda casa", ha concluso Brill. (XINHUA)