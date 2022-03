Pechino 2022: Farkasova vince 1° oro Paralimpiadi

(XINHUA) - YANQING, 05 MAR - La slovacca Henrieta Farkasova ha conquistato la prima medaglia d'oro dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 oggi a Yanqing, portando la sua collezione di ori paralimpici a dieci.

Farkasova ha fatto segnare il miglior tempo di un minuto e 19,50 secondi nella discesa libera delle donne con disabilità visiva, seguita da Zhu Daqing della Cina che ha completato la gara in 1:21,75. La sciatrice britannica Millie Knight è arrivata terza con il tempo di 1:23,20.

Questo è il decimo oro vinto da Farkasova alle Paralimpiadi Invernali.

"Sono molto felice, è la mia decima medaglia d'oro paralimpica. Ho avuto alcuni problemi alle ginocchia negli ultimi quattro anni, quindi sono molto felice di essere qui e di poter gareggiare", ha dichiarato la discesista di 36 anni.

Farkasova ha superato un infortunio al ginocchio che aveva subito tre anni fa ai campionati del mondo prima di venire alle Paralimpiadi Invernali di Pechino.

"Mi sono sottoposta a tre operazioni ed è stato molto difficile per me, molto doloroso. Ma ora sono tornata. Sono prima e mi sento molto bene," ha aggiunto la campionessa.

